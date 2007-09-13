Янукович пожував коровай і склав віршика

Під час своєї першої поїздки по регіонах у рамках передвиборчого туру прем`єр Віктор Янукович виступив на мітингу в Мелітополі й поспілкувався з мешканцями навколишніх сіл.

Про це пише Комерсант-Україна, відзначаючи, що до Мелітополя Янукович летів на літаку, який приземлився на військовому аеродромі під містом.

"На кожному міському перехресті були виставлені посилені наряди міліції, а сам Віктор Янукович пересувався по Запорізькій області на автомобілі GMC Savana, який йому вже полюбився", - пише газета.

Мітинг було доручено вести кандидату в депутати від Партії регіонів Олександру Пеклушенку, "який постійно повторював, що "Віктор Янукович уже ступив на мелітопольську землю".

Перед виходом Януковича на сцену Пеклушенко сказав: "Віктор Янукович перебуває в 50 метрах від сцени, давайте позмагаємося, хто краще й хто голосніше крикне "Янукович!".

"Апогеєм стали слова, вимовлені ним, коли прем`єр опинився в 30 метрах від сцени: "Він бачить кожного з вас. Він розуміє кожного з вас, і він вирішить усі ваші проблеми", - пише "Комерсант".

Виїхавши з Мелітополя, Янукович став робити зупинки в населених пунктах. Під час однієї із зупинок прем`єру вручили коровай, який він одразу віддав охоронцям.

"Віктор Федорович, ви хоч би відкусили..." – сказав хтось з натовпу. Прем`єр одразу ж взяв коровай назад, відкусив і почав посилено жувати", - пише газета.

На побажання однієї жінки здоров`я, Янукович відповів: "Здоровье в порядке, спасибо зарядке!".

Українська правда