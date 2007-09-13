Симоненко хоче відновити смертну кару

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО пропонує відновити застосування смертної кари.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час перебування в Полтаві.

За словами П.СИМОНЕНКА, смертну кару варто застосовувати до злочинців, які скоїли навмисне вбивство.

«Сьогодні в державі загрозлива ситуація. Щорічно на замовлення в державі вбивають більше 4 тис. людей. Середня ціна такого вбивства 500 доларів. Я пропоную за навмисне вбивство відновити смертну кару. Щоб несли відповідальність!», - сказав П.СИМОНЕНКО.