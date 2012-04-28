Губернатор Севастополя закликав не допустити провокацій

Як передає кореспондент УНІАН, у розповсюдженій сьогодні прес-службою СМДА заяві В.Яцуби наголошується: «Ми маємо використати всю розсудливість і витримку, всю дипломатичність і толерантність, проявити згуртованість і скоординованість дій у регіоні, щоб не дозволити внести розбрат і смуту у життя севастопольців». За твердженням губернатора, все, що залежить у цьому плані від виконавчої влади, від нього особисто «бути зроблено – це можу з усією відповідальністю пообіцяти севастопольцям».

Звертаючись до усіх громадян регіону, В.Яцуба також закликав: «Не допустіть жодних провокаційних випадів і виступів, необачних і необдуманих дій, зберігайте витримку і зваженість думок у будь-яких ситуаціях».

На думку В.Яцуби, «Вибухи, що сталися у Дніпропетровську 27 квітня, приголомшили всю Україну, всю громадськість». Як сказав він, «те, що це сталося напередодні святкування Дня миру і праці, яким завжди був Першотравень, відображає особливу цинічність і нелюдяність замовників і виконавців цих страшних терактів».

Як додав В.Яцуба, для нього «ці події - особливий біль, тому що трагедія сталася у рідному для мене місті». На його думку, «севастопольці приєднаються до тієї скорботи, яку викликала звістка про те, що сталося у всіх моїх земляків».

Голова Севастополя від себе і усіх жителів регіону висловив щире співчуття потерпілим від терактів, їх рідним і близьким.