Ющенко: треба менше пити...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українців вести здоровий спосіб життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на всеукраїнському форумі «Наша мета – здорова людина, здорова нація», що проходить у Києві.

Президент підкреслив, що населення України скорочується, і якщо у 1993 році в Україні проживало 52,2 млн. осіб, то на сьогодні - 46,6 млн.

За словами В.ЮЩЕНКА, за цей час Україна втратила населення більше, ніж за роки Великої Вітчизняної війни, і якщо така тенденція збережеться, то у 2010 році в Україні залишиться лише 35 млн. осіб.

Президент заявив, що дуже багато залежить не лише від медицини, але і від способу життя, який веде людина. «Треба менше пити, треба менше палити», - закликав він.

Він зауважив, що сьогодні, за статистикою, 70% української молоді віком від 12 до 20 років вживають алкоголь і палять.

Президент наголосив на необхідності боротьби з рекламою алкоголю і тютюнових виробів на телебаченні, а також забезпечення на законодавчому рівні того, щоб компанії, які виробляють алкоголь і тютюн, фінансували програми по боротьбі з раком тощо.

Також, за його словами, спостерігається проблема з фізичним вихованням. В.ЮЩЕНКО закликав місцеву владу популіризувати спорт і будувати спортивні майданчики.

Серед інших ініціатив Президента - сприяння раціональному харчуванню населення України, широке впровадження соціальної реклами про здоровий спосіб життя.