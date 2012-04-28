Міліція перевіряє факт самогубства у метро

Як повідомлялося, 25 квітня цього року о 12.40 на станції столичного метрополітену "Олімпійська" під потягом загинула людина.

За даними УЗГ, «встановлено, що цього дня на зазначеній станції метро під прибуваючий електропотяг самостійно стрибнув 40-річний киянин. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Прибула на місце бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть чоловіка. Встановлено, що потерпілий мав при собі посвідчення інваліда 2-ї групи. Дана інформація була зареєстрована до журналу реєстрації заяв та повідомлень про злочини від 25 квітня цього року лінійного управління в метрополітені. За цим фактом проводиться подальша перевірка».

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня під час мітингу чорнобильців біля Верховної Ради член правління Всеукраїнського об’єднання ветеранів Чорнобиля Петро Прокопенко повідомив, що чоловік, який напередодні вчинив самогубство на станції столичного метро «Олімпійська», був чорнобильцем-інвалідом. На його переконання, самогубство чоловік вчинив через зменшення пенсії. «Стало не вистачати грошей ні на так звані «безкоштовні» ліки – на лікування, а навіть просто на життя, на харчування» - сказав П.Прокопенко.