У Румунії - зміна уряду

Про це в п'ятницю ввечері повідомляє Agence France-Presse.



Раніше в п'ятницю парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду Міхая Развана Унгуряну, який працював трохи більше двох місяців. Як повідомлялося, за відставку кабінету міністрів проголосували 235 парламентаріїв, проти - 231. Рішення про вотум недовіри призвело до розпаду правлячої коаліції і переходу пропрезидентської Демократично-ліберальної партії в опозицію.



"Нічого страшного сьогодні не відбулося, це демократія", - заявив Бесеску, додавши, що підстав для паніки на фінансових ринках немає.



Понте пообіцяв надати список міністрів найближчим часом. При цьому його уряд працюватиме лише до листопада 2012 року, коли в країні пройдуть чергові парламентські вибори, нагадує агентство.



Понте 39 років, до 2001 року він працював прокурором, а потім вступив в Соціал-демократичну партію. У 2004 і 2008 роках він вже займав посади в уряді. Головою своєї партії його обрали в 2010 році, повідомляє Лента.ру.