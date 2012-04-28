Влада ігнорує акції голодування на підтримку Тимошенко

До голодування, яке розпочав 25 квітня лідер Львівської «Батьківщини» Роман Ілик, вже доєднались семеро членів партії „Батьківщина”.

Як повідомив УНІАН голова ЛОО ВО „Батьківщина” Роман Ілик, станом на 27 квітня цілодобово перебувають у наметовому містечку та голодують голова Яворівської районної партійної організації Іван Стецькович, голова контрольно-ревізійної комісії міської партійної організації Олександр Маленевський, голова Трускавецької міської партійної організації Руслан Крамар, львівський письменник Стефан Сим, по одному представнику Дрогобицької, Буської та Трускавецької парторганізацій «Батьківщини».

За словами Романа Ілика, загалом акція протесту проходить без інцидентів. «Протягом дня тут проходять сотні людей, висловлюють підтримку. Це значно додає настрою, адже голодування – це непросте випробування для кожної людини», - каже він.

Як повідомив Р.Ілик, слова підтримки почули також від представників деяких опозиційних партій Львівщини, громадських організацій.

«Жодної реакції на те, що у центрі Львова живуть та голодують люди, немає з боку влади – ні обласної, ні міської. Згадую, коли «Батьківщину» не допускали до участі в місцевих виборах 2010 року, ми також оголосили голодування під станами ОДА, очільником якої на той час був Василь Горбаль. Тоді біля нас цілодобово чергувала і міліція, і швидка допомога, він особисто кілька разів підходив і питав, чи немає якихось проблем. Натомість зараз жодного офіційного представника ні міської, ні обласної влади тут не було. Так само, як і не було машини швидкої допомоги. Таке враження, що влада сьогодні просто ігнорує все», – зазначив Р.Ілик.

Активісти «Батьківщини» заявляють, що їхня акція є безстроковою. І припинять її тільки після того, коли Юлія Тимошенко вирішить, що вона припиняє голодовку у в’язниці.

Як зазначив Р.Ілик, до голодуючих хочуть долучитися ще кілька партійців львівської „Батьківщини”.

***

На Хмельниччині члени ВО “Батьківщина” розпочали безстрокову голодовку на знак солідарності з екс-прем'єром Юлією Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, бютівці встановили два намети: один на майдані Незалежності у Хмельницькому біля облдержадміністрації, інший – у Кам’янці-Подільському.

Спочатку у хмельницькому наметі житимуть і голодуватимуть понад 10 партійців. Вони відмовляються від їжі, - будуть вживати лише кип’ячену воду.

Організатори планують залучити до акції близько 30 осіб.

Крім того, на партійному наметі вивісять гасла “Припиніть вбивати Юлю” та “Сьогодні Юля – завтра Ти”. Кожен голодувальник одержить пов’язку “Я голодую”.

Акція на Хмельниччині триватиме до тих пір, поки голодуватиме Ю.Тимошенко.

Довідка УНІАН. Хмельницька обласна партійна організація ВО “Батьківщина” нараховує понад 36 тисяч членів партії.