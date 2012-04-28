ПР: Тимошенко себе дискредитує

Ю.Тимошенко ставить під сумнів об’єктивність розповсюдженої у пресі фотоінформації, оскільки відповідність та належність доказів можуть бути з’ясованими за законом лише в суді та експертним шляхом.

Про це заявив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правосуддя, голова Союзу експертів України Валерій Бондик, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

«Фото не можуть бути використані для судово-медичної експертизи. За законом, це повинні бути або документи, або ж фактичне засвідчення потерпілим, що має бути встановлено відповідним та належним шляхом», - наголосив депутат.

«Відповідно до закону, допустимість доказів перевіряються судом та судмедекспертизою. І я це заявляю як голова Союзу експертів України. Експертиза може бути комісійною - за постановою суду чи на вимогу підсудної», - зазначив В.Бондик.

«Судмедексперти можуть бути з різних країн, з різних куточків України. Якщо так вирішить суд і буде згода потерпілої», - зауважив депутат.

«Відмови Ю.Тимошенко від обстежень лікарів і судово-медичних експертів дискредитують її саму. Адже, як повідомляють ті ж ЗМІ сьогодні, екс-прем’єр в черговий раз відмовилася від обстеження й огляду судмедексперта», - сказав В.Бондик.