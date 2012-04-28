Сьогодні у Харкові судитимуть Тимошенко

Сьогодні Київський районний суд Харкова має розпочати розгляд кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, засідання суду розпочнеться о 10.00 у приміщенні Апеляційного суду Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, державні обвинувачі у справі Ю.Тимошенко заявили 19 квітня під час попереднього розгляду справи, що екс-прем’єр обвинувачується за трьома пунктами: організація розкрадання бюджетних коштів і замах на розкрадання коштів з держбюджету на суму 25 млн грн.; ухилення корпорації ЄЕСУ від сплати податків на загальну суму 4 млн грн.; використання платіжної картки іноземної компанії, з рахунку якої Ю.Тимошенко використала майже 1 млн доларів на розрахунки у дорогих готелях і ресторанах, не сплативши податків з цієї суми.

Суддя Костянтин Садовський відхилив усі клопотання захисту Ю.Тимошенко, зокрема, вимогу зупинити розгляд справи щодо діяльності корпорації ЄЕСУ до повного одужання засудженої, про незаконність розгляду цієї справи у Київському райсуді Харкова і перенесення розгляду до Подільського райсуду Києва або у Дніпропетровськ.

Також К.Садовський відхилив клопотання адвокатів про зняття заборони фото-, відеозйомки і трансляції судового процесу.

27 квітня Ю.Тимошенко письмово звернулася до судді К.Садовського з проханням зупинити провадження у кримінальній справі до свого одужання.

За словами її адвоката Сергія Власенка, зважаючи на стан здоров’я, Ю.Тимошенко також просить суд не доставляти її на судові засідання.

Також 27 квітня медкомісія Міністерства охорони здоров’я, спеціально створена для вивчення стану здоров’я Ю.Тимошенко, оголосила, що не може дати висновок про можливість засудженої брати участь у судовому засіданні 28 квітня. За словами голови комісії МОЗ – першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, висновок було неможливо зробити через відмову засудженої провести її медичний огляд. Комісія зустрічалася з Ю.Тимошенко у Качанівській колонії, але екс-прем’єр не дала згоди на її медичне обстеження.

За словами Р.Моісеєнко, рішення про можливу доставку Ю.Тимошенко на судове засідання 28 квітня не входить до повноважень комісії МОЗ, а висновки комісії буде передано до пенітенціарної служби.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування більш як 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було упровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми заховання валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко очолювала корпорацію ЄЕСУ у 1995-1997 роках.