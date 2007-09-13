Син Черновецького подав до суду на Луценка

Голова наглядової ради «Правекс-банку», депутат Київради Степан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ 12 вересня подав до суду позов про захист честі й гідності до лідера «Нашої України – Народної самооборони» Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської ради.

С.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає брехливими звинувачення Ю.ЛУЦЕНКА стосовно нього в інтерв`ю «Газете по-киевски» щодо його причетності до афери «Еліта-центр».

«Коли ця людина була міністром внутрішніх справ, вона не зробила все можливе для того, щоб довести до кінця розслідування афери «Еліта-центр», - заявив С.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Тепер, за його словами, «напередодні виборів, після того, як він надав політичний «дах» тодішньому меру Олександру ОМЕЛЬЧЕНКУ, який проходить у цій справі, пан ЛУЦЕНКО заявляє, нібито я причетний до цієї резонансної будівельної афери епохи ОМЕЛЬЧЕНКА».

«Я подав позов до суду і впевнений, що його виграю», - сказав С.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також повідомив, що Ю.ЛУЦЕНКО, будучи міністром МВС, не міг не знати про недобросовісну операцію, «зелене світло» якій дав О.ОМЕЛЬЧЕНКО, видавши всі дозволи будівельним аферистам.

С.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що сума позову є значною і достатньою для того, щоб надати реальну підтримку киянам, які постраждали від цієї афери.

Виграні в суді гроші С.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ передасть знедоленим, підкреслили в прес-службі.