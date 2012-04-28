Тимошенко судять без неї
10:11, 28 квітня 2012Політика
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Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко не бере участі у засіданні Київського райсуду Харкова у справі щодо діяльності корпорації ЄЕСУ.
Юлія Тимошенко попросила не доставляти її до суду
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головуючий суддя Костянтин Садовський.
За його словами, за інформацією керівництва Качанівської колонії, Ю.Тимошенко звернулася з проханням не доставляти її сьогодні до суду, посилаючись на стан здоров’я.
Суд розпочав роботу.
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