«Батьківщина»: Під судом у Харкові побили депутата

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», інцидент стався перед приміщенням Апеляційного суду Харківської області, де відбувається засідання Київського райсуд Харкова у справі Юлії Тимошенко.

Зранку народні депутати від опозиції підійшли до молодих людей із символікою Партії регіонів, які встановлювали аудіоапаратуру перед будівлею суду, і запитали, що вони роблять.

Одразу після цього О.Абдулліну невідомі нанесли кілька ударів у спину.

При цьому присутні працівники міліції відмовилася фіксувати побиття і затримувати нападників.

Народний депутат Сергій Пашинський зазначив, що заступник начальника міського УВС просто втік з місця події.

«Тільки що ми стали свідками того, як після побиття Абдулліна заступник начальника міського УВС просто втік і сказав, що нічого не бачив, хоча це все відбувалося на його очах. Отак харківська міліція бореться зі злочинністю», - сказав С.Пашинський.

Зараз біля приміщення Апеляційного суду Харківської області зібралися численні прихильники Ю.Тимошенко.

Також біля суду знаходяться люди з символікою Партії регіонів. Крім того, до Харкова приїхав «регіонал» Олег Калашніков зі своєю аудіоапаратурою, яка влітку 2011 року була встановлена біля Печерського райсуду Києва.

З динаміків постійно лунає одна й та сама мелодія «Єднаймося, єднаймося».