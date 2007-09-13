Харківські регіонали пікетують своє начальство у Києві

Представники Харківської міської організації Партії регіонів встановлюють біля центрального офісу партії в Києві намети на знак протесту проти перебування на посадах мера Харкова Михайла ДОБКІНА і секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА, які також є членами ПР.

Як заявив УНІАН координатор акції, член Харківської організації Партії регіонів Володимир НІКІТІН, свій безстроковий пікет партійці, які приїхали з Харкова, розпочали вчора, їх вимога - відставка М.ДОБКІНА і Г.КЕРНЕСА.

«ДОБКІН і КЕРНЕС своїми діями просто знижують наш рейтинг, і незрозуміло, чому керівництво партії дивиться на це «скрізь пальці», - заявив В.НІКІТІН.

Водночас він визнав, що, «по суті справи», ніхто з центрального офісу партії з ними не спілкувався, хоча час від часу люди з офісу підходять до пікетувальників із запитаннями щодо безпосереднього проведення акції.

Також В.НІКІТІН заявив про затримання міліцією одного з учасників акції, також члена Харківської міської організації Партії регіонів, Тараса ШЕВЧЕНКА. За словами В.НІКІТІНА, вчора вдень, коли «один з депутатів Партії регіонів» вийшов до пікетувальників, у нього з Т.ШЕВЧЕНКОМ відбулася «активна дискусія», той, що після чого він викликав наряд міліції, і Т.ШЕВЧЕНКА було затримано і відправлено до Печерського РВВС Києва.

В.НІКІТІН відзначив, що приводом для затримання стала відсутність заявки про проведення акції в місцевих органах самоврядування. На питання, чому ж вони не подали таку заявку, координатор акції відповів: «А навіщо? Ми ж до своїх приїхали правди просити».

Разом з тим, за словами В.НІКІТІНА, на даний момент місцеперебування Т.ШЕВЧЕНКА йому невідоме, хоча він припускає, що той продовжує залишатися в Печерському РВВС.

У ЦГЗ УМВС України в місті Києві УНІАН підтвердили, що вчора на вулиці Липській біля центрального офісу Партії регіонів було затримано одного з учасників акції, якого для з`ясування обставин було доставлено до Печерського райвідділу міліції, і ніяких ексцесів при цьому не було. Також правоохоронці підтвердили, що заявка на проведення мітингу в цьому місці до місцевих органів самоврядування не надходила.