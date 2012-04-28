EUobserver: ПР винайняла PR-фірму в Брюсселі для кампанії проти Тимошенко

Партія регіонів винайняла одну з найбільших PR-фірм в Брюсселі Burson-Marsteller для кампанії проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко. Про це повідомило 27 квітня впливове європейське видання EUobserver.

“Наша справа – допомогти Партії регіонів в інформуванні про її діяльність як правлячої партії України, а також в допомозі краще пояснити її позицію щодо справи Ю.Тимошенко”, - заявив виданню по електронній пошті один з керівників брюссельського підрозділу цієї американської компанії Роберт Мак.

При цьому, за даними видання, один зі співробітників цього ж підрозділу зазначив, що був найнятий на роботу в рамках цієї кампанії кілька тижнів тому.

EUobserver зазначає, що одним із завдань Burson-Marsteller стане розміщення інтерв’ю заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна в європейській пресі під час його візиту до Брюсселя 8-10 травня.

Видання нагадує, що раніше Burson-Marsteller була помічена у допомозі в розміщенні інтерв’ю Р.Кузьміна в британській пресі, після чого Генеральна прокуратура заявила, що самостійно по допомогу до лондонського відділення Burson-Marsteller не зверталася.

Британець Мартін Нанн, який очолює PR-фірму Whites Communication в Києві повідомив EUobserver про те, що звернувся до прокуратури Великої Британії з проханням розглянути, чи не порушило лондонське відділення Burson-Marsteller закон про хабарі Великої Британії.

“Це може розглядатися як хабарництво з боку Партії регіонів, оскільки Р.Кузьмін отримує PR-переваги у подарунок від Партії регіонів”, - заявив М.Нанн.

У свою чергу Р.Мак зазначив: «Заступник генерального прокурора – логічна особа, щоб говорити про факти навколо справи Ю.Тимошенко».

Водночас, радник Президента України Ганна Герман відкинула інформацію про співпрацю з Burson-Marsteller.

“Нам нема чого з ними робити, ми не маємо жодної інформації про це”, - сказала вона.