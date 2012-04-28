Донька Тимошенко: мама голодує дев'ятий день і дуже слабка

Донька екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія Тимошенко заявила, що її матір голодує дев'ятий день і дуже слабка.

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

"Сьогодні мама голодує вже дев'ятий день. Їй потрібне негайне лікування у спеціалізованому медичному закладі відповідно до рішення Європейського суду. Три тижні, які надав суд, недостатньо для лікування — вона знаходиться у дуже слабкому стані", - сказала Є.Тимошенко.

У повідомленні нагадується, що 27 квітня лікарі берлінської клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль та Норберт Хаас закликали Президента України Віктора Януковича дозволити колишньому прем’єр-міністру Ю.Тимошенко поїхати на лікування за кордон.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, Київський районний суд Харкова до 21 травня відклав розгляд справи екс-прем'єр-міністра України Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Він врахував клопотання адвокатів призупинити розгляд справи Ю.Тимошенко до її одужання.

Довідка УНІАН. Європейський суд з прав людини 15 березня 2012 року вирішив рекомендувати уряду України в рамках правила 39 Правил суду забезпечити адекватне лікування Ю.Тимошенко у відповідному закладі.