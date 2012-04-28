Янукович заявив, що версій теракту стало менше

Як передає кореспондент УНІАН, про це він наголосив у своїй заяві сьогодні у Дніпропетровську.

«Щойно закінчилась нарада координаційної ради щодо розслідування злочину, вибухів у Дніпропетровську. Я заслухав усіх виконавців, які займаються розкриттям вибухів. Ця інформація має певні таємниці. Ті версії, які раніше відпрацьовувалися, залишаються. Але їхня кількість набагато зменшилась. Є напрямки, по яких слідство просунулось достатньо глибоко», - заявив В.Янукович.

За його словами, «ми зобов’язані у найкоротші терміни знайти злочинців і покарати їх».

В.Янукович зазначив, що використовуються всі можливості для розкриття цих терактів. За його словами, оперативно-слідча група консультується із спецслужбами суміжних країн, а також співпрацює з ними в ході слідства.