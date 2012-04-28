Кличко ще раз наголосив, що піде на вибори окремо

Віталій Кличко наголошує, що очолювана ним партія «УДАР» іде на вибори окремим партійним списком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко заявив сьогодні, виступаючи на IX Всеукраїнському з’їзді партії у Запоріжжі.

«Я ще раз хочу наголосити: «УДАР» іде на вибори окремим партійним списком. Адже ми не можемо дозволити собі втратити жодного голосу», - сказав В.Кличко.

За його словами, партія – вже третя за підтримкою людей політична сила в Україні. За неї готові голосувати щонайменше 10% тих, хто візьме участь у виборах.

При цьому В.Кличко зазначив, що у парламенті «УДАР» об’єднається з іншими опозиційними силами, і запевнив, що «навіть якщо опозиція і буде в меншості, альянсів з Партією регіонів та її сателітами не буде ніколи».

Виступаючи перед делегатами, В.Кличко назвав символічним те, що цей важливий для партії з'їзд проводиться у Запоріжжі. «З цієї землі не раз в Україну приходив порятунок, коли вже було втрачено останню надію. Саме тому звідси, з цієї землі, я оголошую: ми починаємо бій за Україну! Це – бій проти всеохопної системи корупції, яка стримує розвиток країни і веде до бідності. Ми зруйнуємо систему, де в суді не знаходять справедливість, а змагаються, хто дасть більший хабар. Де бізнес обдирається податками і поборами «контролюючих служб», а зібрані гроші йдуть не в бюджет, а у кишеню чиновників. Де більшість громадян живе у злиднях. Де беззаконня і бездарність влади покривається круговою порукою. Де вбивць відпускають, а опозиціонерів саджають за грати», - наголосив В.Кличко.

Він зауважив, що сьогодні протестний потенціал в Україні – найвищий за роки незалежності.

В.Кличко сказав, що із залученням найкращих фахівців громадянського суспільства «УДАР» формує конкретний план дій.

Зокрема, пріоритетами партії «УДАР» є: забезпечити гідність людини, гарантувати захист її прав і свобод; поставити владу під контроль громади; зробити правосуддя чесним; створити економіку рівних можливостей; домогтися конкурентоспроможності країни.

Як наголосив лідер «УДАРУ», «ми вимушені фактично сформувати судову і правоохоронну систему заново. Ми проведемо незалежну перевірку суддів і службовців на відповідність посадам. Ми вимагаємо створення повноцінного суду присяжних, які обмежать корумпованість суддів. Громадські організації матимуть право дієвого контролю за правоохоронними органами. Ми передамо повноваження і бюджетні кошти для їх реалізації на місцевий рівень. Ми домагаємось того, щоби кошти планувалися та розподілялися громадою і органами самоврядування».

Як заявив В.Кличко, «має бути покінчено з вибірковим правосуддям, яке панує в Україні. Ще більше обурення викликають насильницькі дії щодо Юлії Тимошенко. Політичні в’язні мають вийти на свободу».

За його словами, на основі цих програмних засад «УДАР» готовий об’єднуватися в парламенті з іншими опозиційними силами.

«Ми розраховуємо, що наші колеги з опозиційних партій під час З’їзду об’єднаної опозиції 12 травня підтримають ці пропозиції, направлені на досягнення Україною цивілізованих стандартів добробуту і розвитку», - сказав В.Кличко.

Також він відзначив, що «УДАР» – правоцентристськая сила, котра повинна створювати серйозну протидію владі. Благополуччя України вимірюється не золотом в резиденції Президента, а благополуччям громадян всієї країни. Ми починаємо бій за Україну».

Делегати ІХ з'їзду партії «УДАР» схвалили Звернення до громадян України, в якому закликали прийти на вибори і проголосувати «за країну, яку не соромно залишити своїм дітям».