Мартинюк представив Лутковську її підлеглим

Про це повідомляє офіційний сайт Омбудсмана.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Верховній Раді В.Лутковська склала присягу Омбудасмана.

24 квітня В.Лутковську було обрано Уповноваженим ВР з прав людини. На голосування вносилась одна кандидатура. За обрання В.Лутковської проголосували 252 народних депутата.

25 квітня заступник голови ВР, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко заявив, що опозиційні фракції не допустять приведення В.Лутковської до присяги та вимагатимуть створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо легітимності її обрання.

У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив, що жодних порушень під час призначення В.Лутковської на посаду Омбудсмана не було.

27 квітня фракції «БЮТ-Батьківщини» та «Наша Україна – Народна Самооборона» закликали всіх людей доброї волі не визнавати В.Лутковську Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.