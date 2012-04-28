Мартинюк представив Лутковську її підлеглим
Перший заступник голови Верховної Ради України Адам Мартинюк представив колективу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України нового Омбудсмана Валерію Лутковську.
Про це повідомляє офіційний сайт Омбудсмана.
Як повідомляв УНІАН, вчора у Верховній Раді В.Лутковська склала присягу Омбудасмана.
24 квітня В.Лутковську було обрано Уповноваженим ВР з прав людини. На голосування вносилась одна кандидатура. За обрання В.Лутковської проголосували 252 народних депутата.
25 квітня заступник голови ВР, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко заявив, що опозиційні фракції не допустять приведення В.Лутковської до присяги та вимагатимуть створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо легітимності її обрання.
У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив, що жодних порушень під час призначення В.Лутковської на посаду Омбудсмана не було.
27 квітня фракції «БЮТ-Батьківщини» та «Наша Україна – Народна Самооборона» закликали всіх людей доброї волі не визнавати В.Лутковську Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.