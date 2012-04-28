Від Януковича вимагають кримінальної справи стосовно побиття Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Фронт Змін», А.Яценюк разом із першим заступником голови ВО «Батьківщина» Олександром Турчиновим приїхали до Харкова. А.Яценюк був присутній на судовому засіданні

В інтерв’ю журналістам він заявив, що приїхав, аби підтримати Ю.Тимошенко.

Він назвав побиття Ю.Тимошенко у Качанівській колонії, коли її силоміць намагалися перевезти до лікарні, «нелюдським поводженням». «Звичайно, ця влада не знає, що таке Європейська конвенція прав людини, згідно з якою побиття ув’язненого – не що інше, як тортури. Жодна цивілізована влада не може собі такого дозволити. Ця влада нецивілізована», - наголосив А.Яценюк.

Він нагадав, що через політичні переслідування керівники інших країн відмовилися відвідувати Україну.

Лідер «Фронту Змін» підкреслив, що об’єднана опозиція вимагає персонально від Президента і генерального прокурора гарантувати порушення кримінальної справи проти причетних до побиття Ю.Тимошенко, «які били Тимошенко, били просто жінку, яка ув’язнена і хвора».

Проте, наголосив А.Яценюк, кримінальна справа досі не порушена. «Саме тому опозиція блокувала парламент. Саме тому ми вимагаємо від Президента, аби він негайно забезпечив відповідальність тих, хто винний у побитті Тимошенко», - сказав він.

«Справа Юлії Тимошенко – це вершина айсберга. Несправедливість, яка є по відношенню до неї, є по відношенню до кожного в державі», - наголосив лідер «Фронту Змін».

Він переконаний, що побиття Тимошенко було пов’язано з об’єднанням опозиції. «Влада намагається залякати Україну і українців, сказати – «ми б’ємо Тимошенко, то можемо побити й вас». Але хай знають, що ми сильні, ми об’єднані і захистимо кожного українця», - підкреслив А.Яценюк.