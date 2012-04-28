Якби вибори президента відбулись у квітні (опитування)

Про це свідчать результати всеукраїнське опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 12-24 квітня 2012 року. Дані оприлюднені на сайті КМІС.

Згідно з даними опитування, за В.Януковича проголосували б 19,3% виборців, за Юлію Тимошенко – 10,8%; за Віталія Кличка – 7,7%, за Арсенія Яценюка – 7,5%.

Петра Симоненка готові підтримати 4,8% опитаних, Сергія Тігіпка – 3,4%, Наталію Королевську – 2,8%, Анатолія Гриценка – 2,1%, Олега Тягнибока – 1,6%.

Крім того, за даними опитування, якби вибори до Верховної Ради проходили в другій половині квітня, то відповідно до результатів опитування у голосуванні взяв б участь 61% виборців, а найбільше прихильників мали б Партія регіонів (19,1%) та Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» (10,7%).

Наступні п’ять місць посідають: партія «Фронт Змін» – 7,3%, «УДАР Віталія Кличка» – 6,7%, Комуністична партія України – 5,7%, Всеукраїнське об`єднання «Свобода» – 3,0%, Партія Наталії Королевської „Україна — Вперед!“ – 2,8%; Народна партія – 1,2% та «Громадянська позицiя» – 1,1%.

Опитування проводилось методом інтерв`ю, загалом було опитано 2040 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Опитування починалося до оголошення про створення єдиного партійного списку ВО «Батьківщина» і партії «Фронт змін» і тому проводилося за списком партій, в якому зазначені обидві політичні сили.