Мороз штурмуватиме ВР самотужки

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам у перерві з’їзду СПУ, що проходить у Києві, лідер партії Олександр Мороз .

«Сьогодні блоки не допускаються, а, скажімо, лягати під чиюсь схему, немає сенсу. Я переконаний, що всі суб’єкти виборчої кампанії, які сьогодні будуть брати участь у виборах, представляють практично одне політичне коло – це прибічники ліберальної політики. Я комуністів не торкаюсь тому, що вони говорять одне, а в них своя задумка. Ми говоримо про об’єктивні речі», - зауважив О.Мороз.

Він наголосив, що і Партія регіонів, і опозиція є представниками ліберальної політики і борються, як конкуренти, за владу, за володіння інструментами для задоволення корпоративних і бізнесових інтересів.

На думку О.Мороза, в Україні настав час міняти політичну систему в цілому.

Сам О.Мороз балотуватиметься до парламенту в мажоритарному окрузі у Миронівському районі Київської області.

Найближчим часом делегати з’їзду СПУ проведуть голосування за кандидатуру лідера партії.