Тимошенко розробила поправки до Януковичевого КПК

Пропозиції екс-прем’єра торкнулися того, хто може бути захисником підозрюваного і обвинуваченого.

За даними джерел ZN.UA, поправки стосувалися, зокрема, і безпосередньо Тимошенко. Зокрема, пропозиції екс-прем`єра стосувалися того, хто може бути захисником підозрюваного і обвинуваченого. Однак ці пропозиції не знайшли свого відображення в новому КПК.

Як відомо, згідно з новим КПК, захисником не може бути адвокат, не внесений до Єдиного реєстру адвокатів і адвокатських об’єднань або виключений із нього.

Завдяки цій поправці, держава, розчистивши від конкурентів поле для професійних адвокатів — «членів клубу», отримує реальну можливість забезпечувати надання безплатного захисту у передбачених законом випадках, впливати на якість надаваних послуг, чистоту адвокатських лав.

При цьому, значна кількість осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності, не матимуть змоги частіше бачитися з рідними, які позиціонують себе як захисники, хоча й не є такими насправді.

Враховуючи сучасні реалії, адвокат потрапляє в жорстку залежність від тих, хто буде вносити або викреслювати його ім`я з жаданого реєстру. І цей чинник може стати важелем, який дозволятиме вплинути на будь-якого захисника в будь-якій справі, де є державний інтерес або інтерес впливових персон.