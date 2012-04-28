Соціалісти обрали заміну Морозу

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому з’їзді СПУ, який проходить у Києві.

За П.Устенка проголосували 267 делегатів з’їзду із 342 зареєстрованих.

Також на пост голови партії пропонувалася кандидатура Валентини Семенюк-Самсоненко, за яку віддали свої голоси лише 70 делегатів з’їзду.

«На посаду голови партії я вніс кандидатуру Петра Устенка. Сьогодні він перший заступник голови партії, керівник виборчого штабу», - сказав журналістам під час перерви у роботі з’їзду екс-голова СПУ Олександр Мороз.

Він наголосив, що попередніми двома з’їздами партія підтвердила рішення про те, що депутати Верховної Ради України від СПУ попередніх каденцій будуть балотуватися до парламенту лише у мажоритарних округах.

За словами О.Мороза, у цьогорічний виборчий список СПУ у єдиному загальнодержавному окрузі увійдуть інші представники цієї політичної сили.

«Звісно, йти проти цього рішення я не маю права», - наголосив О.Мороз.