ДПтСУ: офіцер, який нібито бив Тимошенко, не переховується

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтС України, «у ЗМІ систематично публікується і транслюється неправдива, викривлена та упереджена інформація відносно подій в згаданій колонії. Однак і відомчими перевірками, і перевірками органів прокуратури фактів побиття Юлії Тимошенко або застосування відносно неї фізичної сили виявлено не було. У лікарні Ю.Тимошенко зі скаргами не зверталась. В установі протягом останніх років взагалі не фіксувались випадки застосування до засуджених жінок спецзасобів або фізичної сили. Поряд з цим повідомляємо, що безпосередньо начальнику установи Ю.Тимошенко повідомила, що оголошувати голодування вона не буде».

«Постійні численні відвідування Качанівської колонії нардепами дестабілізує оперативну обстановку в установі. Виявлено факти безпідставних образ та погроз фізичною розправою зі співробітниками установи та членами їхніх сімей. У зв’язку з цим співробітниками пенітенціарної установи до органів прокуратури та ОВС направлено відповідні заяви щодо захисту членів сімей окремих працівників колонії та порушення кримінальної справи за фактом погроз фізичною розправою. Сам Коваленко Андрій Миколайович (який перебуває на посаді першого заступника начальника колонії та відносно якого розповсюджувались листівки з погрозами йому та членам його родини) не переховується та несе службу на ввіреній йому ділянці», йдеться у повідомленні.

Про ці та інші питання керівництво Управління ДПтС України в Харківській області та Качанівської виправної колонії (№ 54) дали прес-конференцію представникам центральних ЗМІ.