У «Фронту Змін» новий обласний лідер

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облорганізації «Фронту Змін», відповідне рішення прийняли делегати чергової конференції обласної організації політичної партії.

Під час засідання партійці обговорили суспільно-політичну ситуацію в державі та практичні кроки щодо об’єднання двох найбільших опозиційних партій – «Фронту Змін» та «Батьківщини».

Представники всіх районів запевнили, що готові до об’єднання на своєму рівні заради збереження державності.

«Ми сьогодні живемо в непростий час, коли інстинкт самозбереження домінує в кожній людині. А влада зосередилась на тому, щоб спекулювати на цьому. Тому ми повинні бути відважними і тоді перемога буде за нами», – наголосив під час свого виступу новообраний керівник обласної організації «Фронту змін» Р.Заставний.

Делегати конференції також обговорили технічні моменти формування штабів, подальшої співпраці депутатів місцевих рад, а також прийняли резолюцію, в якій заявили про свою підтримку діям лідерів опозиції Арсенія Яценюка та Юлії Тимошенко, які вирішили іти на вибори одною командою.

Довідка УНІАН. У партію «Фронт Змін» Р.Заставний вступив у вересні 2011 року. До цього керував обласною організацією партії «За Україну!», яку очолив у квітні 2010 року.

Перед тим, як вступити в лав партії «За Україну!» Р.Заставний був членом партії «Наша Україна». Вийшов він з цієї партії наприкінці 2009 року.