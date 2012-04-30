Президент Єврокомісії не приїде в Україну на Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прес-секретар Баррозу Піа Ахренкільде Хансен у понеділок.

"Це очевидно, що на даний момент глава (Єврокомісії) не має жодного наміру брати участь у заходах Євро 2012 в Україні", - сказала прес-секретар, слова якої наводить РАР.

Вона відзначила, що Єврокомісія залишається "дуже сильно занепокоєною ситуацією в Україні", зауваживши, що ЄК планує стежити за подальшим розвитком подій в цій країні, котра є найбільшим безпосереднім східним сусідом ЄС.

Прес-секретар також нагадала, що керівник дипломатичного відомства ЄС та віце-глава ЄК Кетрін Ештон оприлюднювала заяву, в якій критикувала вибіркове правосуддя в Україні, зокрема, в контексті справи екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, за останні кілька днів політики з низки європейських держав, зокрема, з Німеччини та Італії закликали Євросоюз бойкотувати матчі Євро-2012, котрі проходитимуть на початку літа в Україні, через справу Юлії Тимошенко, яку вони вважають "політично вмотивованою".

Довідка УНІАН. Євросоюз закликає українську владу звільнити Ю.Тимошенко від моменту її арешту на початку серпня минулого року, а останні заклики активізувалися після повідомлень про побиття колишнього прем'єра тюремниками під час її перевезення з колонії до лікарні 20 квітня.