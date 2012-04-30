Президент Чехії не приїде в Україну
Президент Чехії Вацлав Клаус не приїде на саміт Президентів Центральної Європи, котрий відбудеться в середині травня в Криму, через справу засудженої Юлії Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляє чеський портал новин lidovky.cz з посиланням на керівника прес-служби Президента Чехії Радима Охвата.
"На це є кілька причин, але це (справа Тимошенко) є основною", - сказав виданню прес-секретар чеського Президента.
Портал зауважує, що на саміт через ситуацію з Ю.Тимошенко не приїдуть також президенти Німеччини та Австрії, зазначивши, що європейські політики можуть також бойкотувати Євро-2012.
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ПрезидентЧехії нескасовуваввізитнаУкраїну,оскількивін і незбиравсятудиїхати, заявивРІА"Новости"впонеділокглавадепартаментуінформаційноїполітикиМЗСУкраїниОлегВолошин.
"Віннічого нескасовував,оскільки іне збиравсяїхати", -сказавВолошин,додавши,щоПрагаспочаткуповідомляла,щопрезидентЧехії небудебрати участівсаміті.
Волошинвважає,щоподібні повідомлення, що з'являютьсявЗМІ, -це "нагнітанняобстановки".
"Томуговоритипро те,щовін скасуваввізит,неправильно -цепростонагнітанняобстановки.Точнотакаж ситуація,як зпрезидентомНімеччини", -зазначиввін.