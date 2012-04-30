УЄФА може перенести Євро 2012 через ситуацію в Україні

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив представник УЄФA Мартін Каллен німецькій газеті Sueddeutsche Zeitung, коментуючи вибухи в Дніпропетровську наприкінці минулого тижня та справу ув'язненої екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко.

«Ми спостерігаємо за цим щодень. Платіні підходить до цього насправді серйозно. Якщо ситуація стане небезпечною, то чемпіонату не буде», - цитує Каллен TVN24.

Він зазначив, що європейська федерація не очікує переносу Євро 2012, але не виключає такої можливості.

Водночас М.Каллен виключив можливість проведення матчів Євро 2012 замість України у Німеччині, назвавши перенесення чемпіонату єдиним виходом на випадок, якщо вони з якихось причин не зможуть відбутися у чотирьох українських містах.

«Такий процес не може бути реалізованим так швидко», - сказав представник УЄФA.

Як повідомляв УНІАН, за останні кілька днів політики з низки європейських держав, зокрема, з Німеччини та Італії закликали Євросоюз бойкотувати матчі Євро 2012, які відбуватимуться на початку літа в Україні, через справу Ю.Тимошенко, яку вони вважають «політично вмотивованою». Ситуацію в Україні ускладнили вибухи у третьому найбільшому місті в країні - Дніпропетровську - минулої п'ятниці, в результаті яких постраждало майже три десятки людей.

Довідка УНІАН. Україна, котра виграла право організовувати Євро 2012 вперше в історії в 2007 році та витратила на підготовку до нього понад 4 мільярди доларів сподівалася на активну популяризацію країни та культурне зближення з Євросоюзом. Матчі футбольного чемпіонату, який є третім найпопулярнішим спортивним заходом у світі, мають відбутися в українських Києві, Львові, Донецьку та Харкові та польських Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Познані з 8 червня по 1 липня.