Яценюк: бойкотувати треба не Євро-2012, а Януковича

Про це заявив народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк під час зустрічі в Києві з німецькими журналістами.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, він зазначив, що витрати на підготовку до чемпіонату лягли на плечі українців. «Влада витратила 10 мільярдів доларів на Євро-2012 – це податки українців. Стадіон у Києві - один із найдорожчих інфраструктурних проектів у світі. Гадаю, 50 відсотків цих грошей просто перейшли в офшорні компанії. Це не футбольний - це діамантовий чемпіонат», - підкреслив він.

В той же час А.Яценюк наголосив, що проведення Євро-2012 надзвичайно важливе для України. «Ми хочемо зацікавити європейців. Ми прагнемо показати нашим європейським друзям, що Україна - це Європа. У нас європейські цінності та стандарти», - зазначив він.

За його словами, «через політичні переслідування влада загнала Україну в глухий кут». «Країна фактично перебуває в ізоляції і з боку Заходу, і Сходу, з боку Вашингтона, Брюсселя, Москви, Пекіна», - підкреслив лідер «Фронту Змін».

На запитання журналістів, чи допоможе опозиції сигнал із боку європейських керівників держав, якщо вони відмовляться відвідувати матчі Євро-2012, А. Яценюк наголосив, що чемпіонат - це подія насамперед для українців, а не для влади.

«Краще, аби керівники європейських країн відвідали Євро і не зустрічалися з президентом Януковичем. Це візит не до Януковича, це візит - до українців»- наголосив він.

«Ми в опозиції до нинішньої влади і президента Януковича, а не до України. Чемпіонат необхідний. Нам потрібно показати, що Україна – європейська країна», - підкреслив А.Яценюк.