Партія УДАР просить Тимошенко припинити голодування

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, «УДАР» висловлює занепокоєння інформацією про погіршення здоров’я екс-прем’єра, яка оголосила голодування у Качанівській колоніі.

«Ви прийняли політичне рішення - на знак протесту проти тортур і ситуації в країні -оголосити голодування. Звертаємося до Вас як до політика, який усвідомлює відповідальність за прийняття рішень. На українську опозицію невдовзі чекає безкомпромісна й тяжка боротьба, для якої потрібно сконцентрувати усі фізичні і духовні сили. Тому політик, за яким стоять мільйони прихильників, не може йти на ризик для свого здоров'я, Ви потрібна вашій родині і вашій команді", - йдеться у зверненні.

«УДАР» просить Ю.Тимошенко зважати на те, що будь-яка інформація про погіршення її стану, не додає оптимізму ані рідним та близьким, ані колегам, ані громадянам, які її підтримують.

«Ми висловлюємо обурення застосуванням сили проти жінки, яка змушена була вдатися до голодування на знак протесту проти жорсткого поводження», - йдеться у заяві партії.

«Факти порушення прав людини в українських виправних закладах і раніше шокували скспільство, але історія з Ю.Тимошенко свідчить про безправність людей, які перебувають у цих закладах, і вседозволеність влади», - зазначається у повідомленні.

«УДАР» також зверувся до відповідних силових структур із закликом прислухатися до рекомендацій незалежних лікарів і дозволити Ю.Тимошенко пройти курс лікування у закордонних клініках, зокрема, у Німеччині.

«Ми закликаємо владу поважати здоров'я та гідність своїх опонентів, адже лише виважене, толерантне, співчутливе ставлення до опозиції є ознакою справді сильної влади , - наголошують в «УДАРі».