Екс-міністр просить Тимошенко дослухатися до нього, як до лікаря

«Я дуже добре знаю тяжкість та небезпечність Вашої хвороби, детальний діагноз якої був поставлений мною ще минулого року і на початку березня підтверджений німецькими лікарями. Мені відомо, що, попри рішення Європейського суду та висновки незалежних фахівців, Ви досі не отримали належного лікування. Це ненормальна ситуація, яку навмисно створила і за яку відповідає нинішня українська влада», - зазначив М.Поліщук.

«Розумію, що голодування для Вас - вимушений крок, мабуть, зараз Вам складно знайти інші дієві засоби боротьби із брутальним порушенням Ваших прав. Але дослухайтеся до мене, не як до політика чи колишнього урядовця, а як до лікаря і людини. Голодування у такому виснаженому стані, після тривалої тяжкої хвороби, постійного больового синдрому, за відсутності професійної медичної допомоги становить пряму небезпеку Вашому життю, а не тільки здоров’ю», - наголосив профессор.

«Тому, дорога Юліє Володимирівно, від себе особисто і від усіх своїх колег і знайомих переконливо прошу - негайно припиніть згубне для Вас голодування»,- підкреслив М.Поліщук.

Він закликав українську владу невідкладно виконати рішення Європейського суду із прав людини та надати можливість Ю.Тимошенко отримати лікування в спеціалізованій нейрохірургічній клініці, у незалежних лікарів, яким вона довіряє.

«Поділяю позицію європейських депутатів щодо створення міжнародної незалежної медичної комісії для огляду та лікування Ю.Тимошенко. У випадку створення такої комісії я готовий особисто брати участь у її роботі», - запевнив М.Поліщук.