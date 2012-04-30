Екс-міністр просить Тимошенко дослухатися до нього, як до лікаря
Екс-міністр охорони здоров’я України, член-кореспондент Національної Академії медичних наук, професор Микола Поліщук просить Юлію Тимошенко негайно припинити згубне для неї голодування.
«Я дуже добре знаю тяжкість та небезпечність Вашої хвороби, детальний діагноз якої був поставлений мною ще минулого року і на початку березня підтверджений німецькими лікарями. Мені відомо, що, попри рішення Європейського суду та висновки незалежних фахівців, Ви досі не отримали належного лікування. Це ненормальна ситуація, яку навмисно створила і за яку відповідає нинішня українська влада», - зазначив М.Поліщук.
«Розумію, що голодування для Вас - вимушений крок, мабуть, зараз Вам складно знайти інші дієві засоби боротьби із брутальним порушенням Ваших прав. Але дослухайтеся до мене, не як до політика чи колишнього урядовця, а як до лікаря і людини. Голодування у такому виснаженому стані, після тривалої тяжкої хвороби, постійного больового синдрому, за відсутності професійної медичної допомоги становить пряму небезпеку Вашому життю, а не тільки здоров’ю», - наголосив профессор.
«Тому, дорога Юліє Володимирівно, від себе особисто і від усіх своїх колег і знайомих переконливо прошу - негайно припиніть згубне для Вас голодування»,- підкреслив М.Поліщук.
Він закликав українську владу невідкладно виконати рішення Європейського суду із прав людини та надати можливість Ю.Тимошенко отримати лікування в спеціалізованій нейрохірургічній клініці, у незалежних лікарів, яким вона довіряє.
«Поділяю позицію європейських депутатів щодо створення міжнародної незалежної медичної комісії для огляду та лікування Ю.Тимошенко. У випадку створення такої комісії я готовий особисто брати участь у її роботі», - запевнив М.Поліщук.