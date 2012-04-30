УЄФА просить Суркіса достукатися до Януковича

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, на цьому наголошувалося на засіданні наглядової ради УЄФА в швейцарському Ньоні.

«Хоча Європейський футбольний союз - це спортивна організація, яка ніколи не втручається в політичні справи, він усе ж таки попросив українську делегацію донести цю стурбованість до компетентних органів», - зазначається у повідомленні.

На засіданні наглядової ради також «ретельно розглядалася ситуація з безпекою навколо турніру» й, зокрема, в Україні у зв'язку з недавніми подіями в Дніпропетровську.

«УЄФА отримав чіткі запевнення урядів приймаючих країн, що всі необхідні кроки, які гарантуватимуть безпеку всіх учасників турніру від уболівальників до гравців, буде зроблено», - повідомили у прес-службі ФФУ.