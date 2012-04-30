Лубківський: перенесення Євро-2012 навіть не розглядалося

Про це заявив директор турніру УЄФА Євро 2012 в Україні Маркіян Лубківський після завершення засідання Виконавчого комітету УЄФА у Будинку європейського футболу в швейцарському Ньоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі турніру, М.Лубківський запевнив, що питання перенесення Євро 2012 не розглядалося навіть теоретично.

«Так, є певні звернення європейських політиків до УЄФА, з’являються заяви у ЗМІ, але офіційна позиція УЄФА, яку було оприлюднено сьогодні за результатами засідання останнього виконкому перед турніром – більш ніж вичерпна і зрозуміла. Більше того, під час сьогоднішнього засідання питання перенесення турніру не розглядалося навіть теоретично. Це неможливо ні з технічної, ні з будь-якої іншої точки зору», - підкреслив М. Лубківський.

Водночас він наголосив, що попри деякі інтерпретації цієї інформації у ЗМІ, операційний директор УЄФА Events S.A. Мартін Каллен «ніколи не робив заяв щодо переформатування турніру».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні польські ЗМІ з посиланням на німецьку газету Sueddeutsche Zeitung повідомили про можливість перенесення цьогорічного чемпіонату Європи з футболу через справу Юлії Тимошенко та останні вибухи у Дніпропетровську.