Чоловік Тимошенко: її смерть потрібна тільки одній людині

Про це він наголосив у зверненні, текст якого передано УНІАН.

«Життя дається людині один раз. Все наше життя ми присвятили прагненню зробити нашу державу кращою і життя українців щасливішими. На цьому шляху було багато перешкод, але ми їх долали разом і перемагали. Ми вірили в майбутнє», - зазначається у зверненні.

О.Тимошенко висловив упевненість, що теперішня ситуація – це «чергове випробування» для них на міцність і віру.

«Юлія Тимошенко голодує вже більше десяти днів. Життя, яке завжди випромінювало радість і надію, може обірватися в будь-який час», - зазначив він.

При цьому чоловік екс-прем’єра вважає, що це буде вигідно «тільки одній людині – теперішньому президенту Януковичу, який прагне її фізичного знищення, наказує здійснювати тортури і знущання».

«Я не хочу, щоб ослаблення і можливі трагічні наслідки були на радість цій владі. Вони будуть танцювати на кістках, радіти будь-якій смерті, ставити вінки, що потім будуть їм падати на голову, а вони будуть думати - це манна небесна. Тупості і дурості може протидіяти фізична сила, а не голодування і страждання жінки у в’язниці», - вважає О.Тимошенко.

«Я звертаюся до моєї Дружини і Матері нашої дочки Євгенії з проханням припинити голодування. Ця влада скоро зникне, як туман, який оповив очі тих людей, які проголосували за двічі судимого рецидивіста Януковича, який дає команди бити жінок у в’язницях», - додав чоловік Ю.Тимошенко.