Іспанія пропонує провести українську частину Євро у себе

Про це повідомляє «Эхо Москвы» з посиланням на іспанську радіостанцію «Онда Серо».

У Європі дедалі частіше лунають заклики бойкотувати ігри Євро-2012, які пройдуть в Україні. В уряді Німеччини дали зрозуміти, що канцлер Ангела Меркель може відмовитися від відвідування України під час чемпіонату залежно від подальшої долі екс-прем'єра Юлії Тимошенко.

Крім того, напередодні стало відомо, що й голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу має намір бойкотувати матчі і будь-які заходи чемпіонату Європи на території України.

Рішення їхати чи не їхати на Євро-2012 до України повинне залишитися за політиками, але вимагати перенесення ігор неможливо, бо це є порушенням одного з основних постулатів УЄФА. А конкретно ст.2 пп. b і h Статутів, в яких сказано про невтручання політиків в діяльність цієї організації і захист інтересів усіх членів УЄФА незалежно від їх політичної, расової чи релігійної належності.

Напередодні операційний директор Євро-2012 в УЄФА Мартін Кален виключив можливість перенесення матчів, але відзначив, якщо в якійсь країні стає очевидним неможливість проведення першості, то "існує лише один вихід - подумати про перенесення турніру на інший рік".