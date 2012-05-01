Клінтон вимагає надати послу США право на зустріч із Тимошенко

Із такою заявою виступила держсекретар США Гіларі Клінтон, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Фотографії Тимошенко, опубліковані українським Уповноваженим з прав людини, викликають додаткові запитання щодо умов її тримання під вартою, - йдеться у заяві, розміщеній на сайті Держдепартаменту. - Ми закликаємо українську владу забезпечити Тимошенко негайну медичну допомогу у належних установах".

У Вашингтоні розраховують на те, що влада України надасть послу США у Києві можливість відвідати екс-прем'єра, зазначила Г.Клінтон.

У заяві також наголошується, що США як і раніше наполягають на звільненні не лише Ю.Тимошенко, а й "інших ув'язнених членів її уряду, а також на відновленні їхніх громадянських і політичних прав у повному обсязі".