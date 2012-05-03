Коморовський: бойкот Євро-2012 зіпсує свято в Україні і принесе збитки Польщі
15:56, 03 травня 2012Політика
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Президент Польщі вважає неадекватним заклики деяких європейських політиків бойкотувати Євро-2012 в Україні.
|Коморовський переймається ймовірними збитками
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він заявив в інтерв`ю телеканалу TVP 1.
Б.Коморовський зауважив, що бойкот матчів Євро-2012 зіпсує свято в Україні і принесе збитки у тому числі співорганізаторам заходу - полякам.
Глава Польської держави відзначив, що Євро-2012, серед іншого, має продемонструвати, що Україна прагне інтеграції із західним світом, і засвідчити польсько-українську дружбу.
За словами Б.Коморовського, він багато разів обговорював ситуацію з екс-прем’єром Юлією Тимошенко з Президентом України Віктором Януковичем, зауваживши, що неодноразово підкреслював, що ця справа буде "дуже шкідливою" для стратегічних інтересів України, зокрема, євроінтеграції.
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