Янукович ефектно впав з неба

Вчора Віктор Янукович відвідав Сумську і Чернігівську області. На шляху прем’єрського кортежу вже не було посилених міліційних постів, крім того, прем`єр пересів з GMC Savana на сріблястий Ford. Варто також відзначити, що в Сумській області, на відміну від Запорізької, його не супроводжували високопоставлені чиновники облдержадміністрації.

І все одно – ефектніше, ніж Віктор Янукович, нікому з політиків раніше з`являтися не вдавалося, пише Коммерсантъ-Україна. Між населеними пунктами він пересувався на вертольоті, викликаючи при посадці вихор і захоплення присутніх. А в Чернігові його вертоліт приземлився прямо в центрі міста – на футбольному полі стадіону ім. Гагаріна.

Як відомо, раніше прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляв про необхідність переходу на сучасні засоби переміщення для вищих посадовців.

Прем`єр-міністр зазначав, що завжди почувається «незручно, коли перекривають вулиці» при переміщенні урядових кортежів.