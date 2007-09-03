Янукович збирається пересісти з мерседеса на вертоліт

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність переходу на сучасні засоби переміщення для вищих посадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні журналістам у Києві, коментуючи факт перекриття дорожнього руху для забезпечення безперешкодного руху урядового кортежу.

«Я вважаю, що нам потрібно максимально переходити на сучасні засоби переміщення. І одним з таких засобів є вертоліт», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр зазначив, що завжди почувається «незручно, коли перекривають вулиці» при переміщенні урядових кортежів. «Я сам був водієм і знаю, як це незручно. Але відразу це зробити неможливо. Ті незручності, які є, максимально мінімізуватимемо», - пообіцяв він.