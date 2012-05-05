Дочка Тимошенко вважає бойкот Євро справедливою реакцією

Як повідомляє сайт екс-прем’єра Юлії Тимошенко, в інтерв’ю ВВСїї донька сказала: "Як українка, я впевнена, що більшість людей в Україні теж так думають. Ми ніколи не хотіли, щоб Україна була ізольованою. Якраз навпаки, ми хотіли, щоб чемпіонат Європи став святом спорту, свободи гарного настрою, щоб Україна рухалася до європейських принципів у політиці, у спорті, в економіці, всюди… Але цю нагоду дискредитували дії режиму".

За словами Є.Тимошенко, родини політв’язнів вдячні демократичному світу за таку реакцію. "Ми вдячні лідерам демократичних країн за те, що вони відмовилися стояти поруч з людиною, яка не може покласти край репресіям та тортурам у своїй країні", - наголосила вона.

Як відомо, Представництво Європейського Союзу в Україні заявило, що ніхто із єврокомісарів не братиме участі у заходах, присвячених Євро-2012 в Україні.

З аналогічними заявами виступили президент Європарламенту Мартін Шульц, прем'єр-міністр Швеції Фредрік Рейнфельдт, міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс, а також інші політики Бельгії, Нідерландів, Австрії та Італії. Представники європейських країн обґрунтували своє рішення ситуацією з Ю.Тимошенко.