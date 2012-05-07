Путін вже висунув Медведєва в прем'єри

Про це повідомив журналістам спікер нижньої палати парламенту Сергій Наришкін, пишуте РІА "Новости".

Путін ще восени на з'їзді "Єдиної Росії" - після висунення його кандидатури на президентські вибори від правлячої партії - повідомив, що в разі перемоги висуне кандидатуру Медведєва на пост прем'єра. На виборах 4 березня Путін переміг, набравши 63,60% голосів.

Сьогодні Медведєв проведе консультації з фракціями ЄР і ЛДПР, а вранці 8 травня - з КПРФ і "Справедливою Росією". Позапланове пленарне засідання Держдуми, на якому буде розглянута кандидатура Медведєва, відбудеться 8 травня о 15.00 мск.

Якщо Держдума затвердить Медведєва, він повинен буде в тижневий термін подати президенту пропозиції про структуру федеральних органів виконавчої влади. Глава уряду також представляє президенту кандидатури на посади віце-прем'єрів і федеральних міністрів.

Чинний уряд уже склав свої повноваження перед новообраним президентом. Путін на останньому засіданні кабміну на посаді прем'єра, звертаючись до міністрів, налаштував їх на роботу "на своїх капітанських містках" до формування нового кабінету. Після вступу Путіна на посаду президента в. о. глави уряду став перший віце-прем'єр Віктор Зубков.

Для затвердження кандидата прем'єром необхідна проста більшість в Держдумі - не менше 226 голосів депутатів. Лідери думських фракцій ЄР (238 мандатів) і ЛДПР (56) вже заявили, що підтримають кандидатуру Медведєва.

Лідер КПРФ Геннадій Зюганов повідомив, що фракція не підтримає "ні одну з кандидатур, які будуть проводити стару політику". А лідер есерів Сергій Миронов заявив, що партійці визначаться зі своєю позицією за підсумками консультацій, обмовившись, що у них "більше аргументів не підтримувати його (Медведєва) кандидатуру".