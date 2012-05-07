Лутковська поїде до Тимошенко «як тільки, так відразу»
17:12, 07 травня 2012Політика
1405 0
Омбудсмен не назвала приблизних термінів свого візиту до Ю.Тимошенко.
|Валерія Лутковська обіцяє з`їздити до Тимошенко
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська має намір відвідати екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко у Качанівській колонії Харкова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу.
«Обов’язково, згодом», - сказала В.Лутковська, відповідаючи на запитання журналістів, чи збирається вона відвідати Ю.Тимошенко.
При цьому Омбудсмен не назвала приблизних термінів свого візиту до Ю.Тимошенко, наголосивши, що їй потрібно увійти у курс справ, зокрема, розібратися із поданням колишнього Омбудсмена Ніни Карпачової до Генеральної прокуратури щодо побиття Ю.Тимошенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter