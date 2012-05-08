Тимошенко знає про можливе перевезення до лікарні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Качанівською виправною колонією Харкова після відвідування Ю.Тимошенко сказав її адвокат Олександр Плахотнюк.

Вона про це знає, що повинні бути якісь дії. На даний момент вона не збирається. Я з нею був, і при мені не попереджали її. Що буде після мого візиту, невідомо», - сказав О.Плахотнюк.

Адвокат зауважив, що не уповноважений давати коментарі про можливість лікування Ю.Тимошенко у харківській лікарні.

«На жаль, нічого не прокоментую з цього питання. Не уповноважили мене відповідати», - сказав О.Плахотнюк.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня у Харкові лікар німецької клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль заявив, що Ю.Тимошенко дала попередню згоду на лікування у лікарні «Укрзалізниці» в Харкові починаючи з 8 травня.