ЗМІ: Тюремники готуються перевозити Тимошенко до лікарні

Державна пенітенціарна служба готується перевозити Юлію Тимошенко з Качанівської колонії до лікарні "Укрзалізниці" у Харкові.

Як повідомляє ВВС Україна, сьогодні близько 7-ї ранку на територію Качанівської виправної колонії прибув кортеж у складі машин ДАІ та "швидкої допомоги", який, як очікується, доправить екс-прем`єра до лікарні.

Станом на 11.00 медична комісія на чолі з першим заступником міністра охорони здоров`я України Раїсою Моісеєнко оглянула лікарняний блок Центральної клінічної лікарні №5 "Укрзалізниці", в якому передбачається лікувати Ю.Тимошенко.

При огляді був присутній представник берлінської клініки Charite.

Після цього медкомісія вирушила до колонії, аби зустрітися з Ю.Тимошенко і оформити переведення екс-прем`єра до лікарні, повідомляє ВВС Україна.

Нагадаємо, за інформацією ДПтС, раніше під час спілкування з лікарями Ю.Тимошенко попередньо надала згоду на переведення її до стаціонарного закладу «Укрзалізниці» з 8 травня.

Лікуватиме ув`язнену екс-прем`єра німецький спеціаліст за підтримки українських лікарів.

Пенітенціарна служба повідомила, що напередодні лікарі Качанівської колонії відвідали Ю.Тимошенко, їй виміряли артеріальний тиск та температуру.

"Стан здоров’я засудженої є задовільним і таким, що відповідає перебігу її захворювання. Скарг чи заяв від Ю.Тимошенко на адресу адміністрації установи не надходило", - повідомляла ДПтС 7 травня.

Державна пенітенціарна служба також повідомила, що у ході спілкування з німецькими лікарями Ю.Тимошенко заявила про наміри "розширити свій раціон харчування".

У відомстві також нагадали, що екс-прем`єр офіційно не подавала до керівництва установи жодних заяв про оголошення голодування.

Водночас захисники Ю.Тимошенко стверджують, що екс-прем’єр продовжує голодування і поки не планує припиняти його.

Адвокат Олександр Плахотнюк також спростував інформацію про те, що екс-прем`єр вживає сік та інші суміші.

Відповідаючи на запитання, як може відбуватися лікування Ю.Тимошенко в ситуації, коли вона голодує, адвокат зазначив, що, на його думку, перед початком лікування екс-прем’єру потрібен буде деякий час, щоб відновити організм.

Ю.Тимошенко оголосила голодування на знак протесту проти політичної ситуації в Україні. Вона також твердить, що її побили працівники колонії під час примусового перевезення до лікарні ввечері, 20 квітня.

Захисник екс-прем`єра Сергій Власенко сказав, що Ю.Тимошенко помітно схудла, вона переважно лежить і п’є тільки воду.

Водночас керівництво Качанівської колонії заявляло, що екс-прем`єр нормально виглядає і "візуально" не втратила вагу.