У Тернополі семикласниці пили спирт і запивали енергетиками
17:33, 08 травня 2012Політика
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Одна з школярок потрапила до лікарні через передозування алкоголем
|Подруги розбавили спирт мінералкою
Для цього одна з дівчат принесла з дому спирт, подруги розбавили його мінералкою і розпили. Однак цього їм здалося замало, відтак вони вирушили в супермаркет і купили ще енергетичних напоїв. Після їх споживання одній із дівчат стало погано прямо на вулиці, перехожі до школярки викликали швидку.
Після інциденту буде вжито заходів щодо супермаркету, який продав неповнолітнім слабоалкогольні напої.
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