У Донецьку обсвистали виступ регіонала про соцініціативи Президента

У Донецьку біля меморіального комплексу «Твоїм визволителям, Донбас» на мітингу з нагоди Дня Перемоги учасники урочистостей обсвистали виступ народного депутата України від Партії регіонів, колишнього мера Донецька Володимир Рибака, коли він заявив про розгорнені соціальні ініціативи Президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, В.Рибак спочатку взяв участь у масовій ході в парку культури і відпочинку Донецька до меморіального комплексу разом з керівниками міста Донецька і області, а потім виступив на урочистому мітингу з промовою. Спочатку він привітав жителів шахтарської столиці з Днем Перемоги від імені «земляка, почесного лідера Партії регіонів, Президента України Віктора Януковича». «Від імені Віктора Федоровича, від півторатисячної армії «регіоналів» і від себе особисто хочу висловити нашу синівську любов і повагу вам, ветерани, величезну подяку за ваш героїчний подвиг під час війни», - сказав В.Рибак.

Присутні на мітингу ветерани війни, представники різних партій і громадських організацій, молодь міста слухали виступ, але потім, коли він торкнувся соціальної політики, що проводиться В.Януковичем, з боку представників афганських і чорнобильських організацій, які стояли здебільшого під прапорами ВОО «Ніхто крім нас», почувся гучний свист.

«Реалізація соціальних ініціатив вже набирає сили. З 1 травня пенсіонери одержують добавку до пенсії. Напередодні Дня перемоги Президент оголосив про підвищення виплат ветеранам, інвалідам війни і з 1 травня збільшується трудова пенсія. До дня перемоги Президент оголосив про підвищення разових виплат ветеранам, інвалідам війни», - сказав В.Рибак учасникам багатотисячного мітингу, а потім почав перераховувати конкретні підвищені суми, які тепер одержуватимуть інваліди. При цьому він тільки додав: «Перелічіть. Потім свистіти будете, пізніше. Це лише початок реалізації соціальної політики нашої держави».

Але це не зупинило свистунів. І В.Рибак продовжив: «Нам належить провести дуже велику роботу, аби кожен житель нашої країни на собі відчув поліпшення свого життя, аби ми тут в Україні жили не гірше, ніж живуть у Європі. Я твердо упевнений, що реформи Президента України принесуть свої плоди. Дорогі наші ветерани, дорогі земляки, я щиро бажаю вам всім міцного здоров'я і довгих років життя. Зі святом!».

Присутні на трибуні поряд з народним депутатом керівники силових структур міста почали жестами давати вказівки своїм підлеглим заспокоїти тих, хто свистить.

Після мітингу, який зібрав до 10 тисяч учасників, відбулося покладання квітів до підніжжя пам'ятника «Твоїм визволителям, Донбас», святковий концерт і парад військових.

Також усі бажаючі, як ветерани, так і інші жителі і гості міста Донецька змогли пообідати тут же, в парку, кулешем на військово-польовій кухні.