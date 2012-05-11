Єврокомісія висловить стурбованість розвитком подій в Україні

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив представник Єврокомісії, напередодні ухвалення доповіді, запланованого на 15 травня.

“Що можу сказати: коли ми стежимо за реалізацією політики, ми побачили кілька трендів непозитивних, наприклад, вибіркова юстиція... Є стурбованість щодо України, і вона буде відображена у доповіді по Україні”, - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Єврокомісія планує представити комюніке щодо реалізації Європейської політики сусідства в 2011 році, рекомендації на майбутнє, а також 12 доповідей з прогресу країн, які мають Плани дій у рамках Європейської політики сусідства з ЄС.

Євросоюз реалізовує Європейську політику сусідства з країнами-сусідами з 2004 року. У рамках Європейської політики сусідства розвивається співпраця з 16 країнами-сусідами ЄС.