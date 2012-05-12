У Києві розпочався Форум об’єднаної опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, на Михайлівській площі зібрались прихильники партій «Батьківщина», «Фронту змін», «Народної самооборони», «За Україну!», ПРП, Народного Руху України.

Під час форуму планується затвердити резолюцію, затвердити програму дій об’єднаної опозиції «Справедлива держава, чесна влада, гідне життя».

Також передбачається, що під час форуму буде зачитаний лист лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко до його учасників.