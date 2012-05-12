Тимошенко: пересічний українець навіть на волі перебуває у в’язниці

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в зверненні Ю.Тимошенко до учасників Форуму об'єднаної опозиції, яке було оприлюднене сьогодні її дочкою Євгенією.

“Опозиція, ставши владою, повинна відмовитися від частини своїх повноважень на користь громадян України. Ми зобов’язані дати людям не декларативні, а справжні інструменти впливу на всю систему влади. І не від виборів до виборів, а ті, які діють щодня”, - зауважила Ю.Тимошенко. Вона висловила переконання, що не може життя людини залежати від гри в лотерею – пощастить з вибором президента чи ні. “Хто б і коли б не переміг на президентських або парламентських виборах, людина завжди мусить мати всі необхідні засоби, щоб захистити себе правовим шляхом та мати змогу впливати на хід свого життя. Ще раз підкреслюю – в будь-яких умовах”, - наголосила лідер “Батьківщини”.

Ю.Тимошенко додала, що в своєму житті пройшла достатньо страшних випробувань, щоб на власному досвіді переконатися, що пересічна людина в Україні, навіть перебуваючи на волі, перебуває у в’язниці безправ’я, владного насилля та безвихіддя.

За її словами, сьогодні потрібно закласти такий фундамент для нашої держави, який дозволить збудувати сучасну сильну демократичну європейську Україну, в якій не чергова партія влади буде вирішувати, як кожному українцю жити. На переконання Ю.Тимошенко, громадянське суспільство повинно міцно тримати в своїх руках кожного чиновника, посадовця і надавати їм чіткі директиви на управління країною. “Необхідно радикально змінити систему стосунків між владою і суспільством”, - наголосила вона.