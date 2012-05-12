КВУ: на Донбасі провладні кандидати самі «нарізали» собі округи

При цьому політики дивним чином «вгадали» межі своїх майбутніх округів.

Про це в коментарі газеті "Дзеркало тижня. Україна" 12 травня розповів голова Донецької обласної організації Комітету виборців України Сергій Ткаченко.

«Наш моніторинг активності потенційних кандидатів свідчить, що ще на початку року провладні кандидати точно „вгадали“ межі своїх майбутніх округів. Вони вже проводили там соціологічні дослідження, вивчали настрої територіальних громад... І ці межі округів, зазначу, не збігалися з округами 2002 року. Але вони звідкись дізналися. Проблема, однак, у тому, що нарізка округу навіть під одного кандидата „ламає“ гармонійний розподіл адміністративно-територіальних одиниць за округами», - зазначив С.Ткаченко.

За його словами, у КВУ з самого початку не сумнівалися: округи визначали, орієнтуючись на інтереси конкретних кандидатів. Що призвело до дивних парадоксів: так, округ №60, котрий об’єднує сільські райони Донеччини, займає чверть території регіону. І переможе тут той, у кого найбільше бензину: об’їхати територію площею шість тисяч квадратних кілометрів - завдання ще те. В інших округах також неминуче будуть проблеми з логістикою через великі відстані.

У КВУ настільки впевнені в точності своїх розрахунків, що відкрито називають деякі імена. Так, спеціально «під кандидата» нарізано округи для Дениса Омельяновича (одного з «топів» Бориса Колеснікова) - йому віддано території, на яких розміщуються підприємства Колеснікова. Нардеп Ігор Шкіря вже давно «удобрює» свій округ, і навіть встиг організувати відставку надміру непоступливого мера Дебальцевого. Брат секретаря РНБО Андрія Клюєва Сергій отримав на відпрацювання Артемівськ і Красний Лиман. Депресивний Шахтарськ дістався Владиславу Лук’янову, - пише «Дзеркало тижня. Україна».

За даними видання, представники місцевої влади, звісно, категорично спростовують такі висловлювання. «Я вважаю, що в нас округи територіально, наскільки це можливо, ЦВК визначено правильно... Казати про визначення кордонів під конкретного кандидата - нерозумно», - вважає губернатор Донецької області Андрій Шишацький. У такому ж ключі висловився і мер Донецька Олександр Лук’янченко. "Градоначальник особливо напирав на те, що кількість округів, порівняно з 2002 роком, коли востаннє обирали мажоритарників, у місті залишилася незмінною, а по області навіть зменшилася". - пише ДТ.

При цьому видання звертає увагу на те, що центр Донецька взяла на себе Тетяна Бахтєєва, яка активно заграє зі студентською молоддю ще із зими (тоді депутат спонсорувала святкування Дня студента в нічному клубі). Потім були фестивалі, КВК... і несподівані багатомільйонні вливання бюджетних грошей у її лікарню імені Калініна, яка раптом виявилася в аварійному стані.

"А ось із околиць Донецька, звідки прийшла в політику Раїса Богатирьова, до парламенту може пройти дебютант - депутат облради Олександр Бобков. Після свого демаршу (виступив проти ідеї ліквідації райрад у місті) він несподівано не опинився в опалі, а пішов угору - став заступником голови обласної організації ПР. Утім, не виключено, що сама Богатирьова захоче повернутися в Раду". - зазначає газета.

Ще одним депутатом-новачком, за даними ДТ, називають секретаря Донецької міськради Миколу Левченка. Є припущення, що йому віддадуть округ, за яким проходив у Раду один з лідерів ПР Володимир Рибак.

У Макіївці потенційними кандидатами від двох округів, розташованих на території міста, будуть члени команди покійного екс-прем'єра Криму Василя Джарти, в першу чергу народний депутат Віталій Борт, який несподівано зачастив з візитами до Макіївки (сам він уродженець Донецька, а кар'єру робив на Ясинуватському машзаводі ).

Також у Макіївці діє «Громадянська ініціатива» - громадська організація, створена і очолена родичем Джарти Валерієм Омельченком.

За даними тижневика, депутат Володимир Вечерко стартонув так жваво, що вже відзначився в передвиборному скандалі. Його команда розставила білборди «Подарено оборудования для больниц города на 1 миллион гривен. Я обещал, я делаю!». Тільки з’ясувалося, що лікарні допомогли в одному-єдиному місті, а рекламу розвісили по всьому округу.

«Одіозна градоначальниця Слов'янська Неля Штепа відкритим текстом заявила, що адмінресурс місцевої влади працюватиме на відставного генерала міліції Володимира Малишева, який після відходу з посади глави обласного УВС очолював службу безпеки Ріната Ахметова», - пише видання. Юхиму Звягільському віддали «його» округ — Київський район Донецька, в якому є вулиця його імені і кілька мікрорайонів, побудованих на гроші його підприємства.